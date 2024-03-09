Асиф Али Зардари избран новым президентом Пакистана

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Сопредседатель Пакистанской народной партии Асиф Али Зардари избран новым президентом страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе голосования 68-летний Зардари получил 411 голосов, его соперник Махмуд Хан Ачакзай – 181 голос. Зардари стал президентом Пакистана во второй раз, ранее он был на посту главы государства с 2008 по 2013 год.

Ранее стало известно, что венгерский парламент избрал на пост президента страны председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Его кандидатуру поддержали 134 депутата, против высказались пять человек. Шуйок вступил в должность 5 марта 2024 года. Согласно венгерскому законодательству, президент избирается парламентом сроком на пять лет.

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