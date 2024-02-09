Маск согласился с Путиным, назвав превращение доллара в оружие глупым шагом

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Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с мнением Владимира Путина о том, что США совершили грубую стратегическую ошибку, используя доллар в качестве инструмента для борьбы на мировой арене. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Бизнесмен подчеркнул, что Штаты переусердствовали, превращая доллар в оружие. Он назвал это глупым шагом.

Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Утром 9 февраля полный текст интервью появился на сайте Кремля. Путин в ходе беседы ответил примерно на 60 вопросов, учитывая различные уточнения Карлсона.

Президент сообщил, что мир проходит через период тяжелого заболевания и разделен на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве. По его мнению, мир должен был единым, чтобы безопасность была общей, и только в этом случае он будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым.

Новости мира: в Белом доме призвали "не верить ничему" в интервью Путина Карлсону