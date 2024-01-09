Власти Палестины заявили об отсутствии признаков урегулирования ситуации в Газе

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В настоящее время нет никаких признаков дипломатического урегулирования ситуации в Газе, отметил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.

"Говоря откровенно, пока ничего на горизонте нет, проблема в США. Администрация США к этому моменту не решила прекратить эту агрессию. Агрессия началась с решения США и кончится их решением", – приводит РИА Новости его слова.

Советник призвал другие страны оказать давление на Соединенные Штаты.

Ранее главы внешнеполитических ведомств Турции и США Хакан Фидан и Энтони Блинкен встретились в Стамбуле, где обсудили урегулирование ситуации в секторе Газа.

Между тем американская сторона одобрила сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров и сопутствующего оборудования на сумму порядка 147,5 миллиона долларов.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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