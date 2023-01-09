В США заявили, что Путин подорвал репутацию Украины указом о временном прекращении огня

Фото: kremlin.ru

Кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака отметил, что Владимиру Путину удалось подорвать репутацию Украины указом о временном прекращении огня. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Институт изучения войны, принадлежащий Демократической партии, заявил, что призыв РФ к рождественскому перемирию был направлен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть", – говорится в публикации.

Ранее по поручению президента РФ был объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Он действовал 36 часов. При этом Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, заявив, что Москва использует режим тишины для усиления своих позиций на линии фронта. По его словам, под предлогом рождественского перемирия РФ якобы пытается скрыть новые шаги "агрессии" на Украине.

5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!