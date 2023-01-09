Макрон рассказал, в чем заключается парадокс Путина

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Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что Владимир Путин при встрече не кажется неприятным человеком. Об этом пишет The Telegraph.

"Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс", – сказал он.

Отмечается, что Макрон продолжает поддерживать контакты с российским лидером, однако осуждает действия РФ на Украине. Франция также дала обещание помочь Киеву в противостоянии России.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, который работал еще при Рональде Рейгане, заявил, что Путин отличается своей честностью и человечностью от западных политиков.

По мнению Робертса, президент РФ "слишком человечный по отношению к тому злу, с которым сталкивается". Российским властям не следует надеяться на то, что среди лидеров стран Запада есть разумные политики, которые готовы к конструктивному диалогу, добавил он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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