Экс-сотрудник Белого дома заявил, что Путин отличается от западных политиков человечностью

Фото: kremlin.ru

Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, который работал еще при Рональде Рейгане, заявил, что Владимир Путин отличается своей честностью и человечностью от западных политиков. Об этом он написал на своем официальном сайте.

"В своих статьях я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина, хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене", – высказался он.

По мнению Робертса, президент РФ "слишком человечный по отношению к тому злу, с которым сталкивается". Российским властям не следует надеяться на то, что среди лидеров стран Запада есть разумные политики, которые готовы к конструктивному диалогу, резюмировал он.

Ранее Путин в ходе расширенного заседания Минобороны РФ заявил, что страны Запада веками хотели добиться раздробления России. По словам президента, западным государствам Россия кажется слишком большой и представляющей угрозу.

В ходе своего выступления Путин также отметил, что против страны во время специальной военной операции активно используется военный потенциал основных стран – членов Североатлантического альянса. При этом, по его словам, российские военные уверенно выполняют поставленные перед ними задачи.

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