Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев рассказал, как отстреливался от ВСУ во время поездки в еще не освобожденный Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом он сообщил в интервью военному корреспонденту Семену Пегову.

Военкор поинтересовался у вице-премьера, почему одно из зданий в Угледаре называют "домом Трутнева". Чиновник рассказал, что во время своей поездки в Угледар ему пришлось отстреливаться из этого дома с помощью снайперской винтовки.

"От дома этого, правда, уже почти ничего не осталось – обстреливали нас там не раз и не два", – вспоминает Трутнев.

По его словам, украинские войска вели огонь по данному участку из БМП. Ликвидировать боевую машину удалось во время следующей поездки при помощи дрона.

Ранее российская армия взяла под контроль Успеновку в Запорожской области. Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток", которое на протяжении всей прошедшей недели продвигалось в глубину обороны противника.

Кроме того, российские войска в Купянске уничтожили группу из 7 боевиков ВСУ, которые пытались вырваться из города на двух боевых бронированных машинах. Сейчас бойцы группировки "Запад" завершают зачистку западной части Купянска.