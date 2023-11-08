Постпредство РФ сообщило, что прогресса по ближневосточной резолюции в СБ ООН нет

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Совет безопасности ООН на данный момент не достиг прогресса в согласовании текста резолюции по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Резолюцию подготовила "десятка" непостоянных членов Совбеза. При этом в работе над текстом документа задействованы все 15 членов Совета безопасности ООН.

"Насколько мне известно, его нет", – заявил Полянский в ответ на вопрос о прогрессе по ближневосточной резолюции.

Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя ранее заявлял, что Совбез ООН фактически парализован из-за позиции США по ближневосточному конфликту. По его словам, именно из-за США Совбез до сих пор не сумел принять резолюцию, в которой было бы прописано неотложное требование прекращения огня.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств