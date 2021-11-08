Генштаб Белоруссии объяснил военную доктрину Минска и Москвы

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Военная доктрина Минска и Москвы в рамках Союзного государства не предполагает развязывания войны с другими странами. Подобное утверждение высказал первый заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ.

По словам спикера, РФ и Белоруссия никогда не были агрессорами.

"Мы заявляем всегда и везде, что мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать что-то там <...> Наши вооруженные силы созданы не для этого", – подчеркнул Король.

Начальник генштаба подтвердил, что некоторые военные приготовления имеют место быть со стороны оппонентов. При этом он призвал не драматизировать ситуацию.

"Руководство сопредельных стран, на мой взгляд, таким образом пытается оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса (в зарубежных странах – Прим. ред.)", – выразил мнение Король.

Например, раскручивание Варшавой темы о сложном положении на границе и миграционном кризисе – это отвлечение поляков от политических и экономических проблем страны, считает спикер.

"Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится", – добавляет Король.

В Минске считают усиление военного контингента у границ с Белоруссией провокацией. По мнению Короля, белорусская сторона не будет поддаваться на нее.

"Та система подготовки войск, которая создана в Белоруссии, позволяет нам решать любые задачи на нашей территории в самых неожиданных ситуациях. Любая из воинских частей вооруженных сил может быть поднята по тревоге и буквально в течение нескольких часов оказаться в том месте, где будет поставлена задача для выполнения", – подтвердил Король.

Он резюмировал, что белорусские войска находятся в нормальном рабочем ритме. При этом армия в любой момент готова к выполнению поставленных задач.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства. Документ утвердил 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре.

Путин ранее заявлял, что программы нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

В свою очередь, Лукашенко выражал мнение, что интеграция Белоруссии и России является взаимовыгодным процессом. Его главной целью становится рост благосостояния двух народов.