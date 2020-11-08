Путин проведет серию совещаний с руководством ВС и оборонного комплекса РФ

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Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с руководством Вооруженных сил и оборонного комплекса России. Об этом сообщается на сайте vesti.ru.

Отмечается, что в последние годы армия России опередила всех по оснащенности новыми видами вооружений.

Известно, что на следующей неделе Путин примет участие в саммите стран Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие должно было состояться в Санкт-Петербурге, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его перенесли в дистанционный формат.

Кроме того, президент России примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив.

Ранее Путин обсудил вопросы борьбы с коронавирусом с постоянными членами Совбеза РФ.