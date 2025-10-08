Госдума одобрила отмену стажировки при поступлении на службу в МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который отменяет стажировку при поступлении на службу в органы внутренних дел, передает ТАСС.

Проект внесли на рассмотрение ГД группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в октябре прошлого года. Изменения предлагается внести в закон "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Согласно этому закону, на сегодняшний день для поступившего на службу в органы внутренних дел устанавливается испытательная стажировка на срок от 2 до 6 месяцев, чтобы проверить уровень его подготовки и соответствия должности. Законодатели считают, что подобная процедура негативно отражается на процессе комплектования ОВД, в связи с чем данную статью предлагается признать утратившей силу.

Кроме того, депутаты предлагают обязать нового сотрудника полиции наряду с выполнением служебных обязанностей проходить индивидуальное обучение по месту службы под руководством опытного наставника. Порядок организации обучения будет установлен МВД РФ.

Помимо этого, в Госдуме хотят изменить время срочного контракта, который заключается с сотрудником, впервые поступившим на службу в ОВД. На сегодня такой контракт заключается на 4 года, парламентарии предлагают установить срок от 1 до 5 лет. Они считают, что это позволит упростить процедуру увольнения сотрудника, принятого без стажировки, если за год выяснится, что он не подходит для службы по тем или иным качествам.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий круглогодичный призыв на срочную военную службу.

В документе указано, что в течение года будут проводиться медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии. Фактическая отправка будет осуществляться два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также проект предлагает установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий россиян.