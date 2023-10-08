Война Израиля против палестинских группировок будет сложной – представитель армии

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Война Израиля против палестинских группировок будет сложной. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Его слова передает РИА Новости.

В социальной сети X Хагари написал, что начавшаяся война будет сложной, однако израильская армия сильна и задействует всю силу.

Также израильский военный отметил, что ХАМАС совершил военные преступления, похитив женщин и детей, а значит палестинского движения за это ответят.

В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции Потоп Аль-Аксы против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что количество заложников в руках у ХАМАС настолько большое, что среди них могут оказаться и россияне. При этом он отметил, что точное число заложников пока не известно.