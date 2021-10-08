В России согласуют ответ на решение НАТО о сокращении миссии – СМИ

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Ответные меры в отношение НАТО согласовываются в межведомственном формате, однако с большой долей вероятности они коснутся Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве, работающей под эгидой Бельгии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Коммерсант".
Военная миссия связи НАТО создана в 2002 году. Ее сотрудники наделены дипломатическим иммунитетом. Цель миссии – расширение диалогам между РФ и НАТО. Речь идет о вопросах, относящихся к программам Совета Россия – НАТО (СРН), и о рабочих планах военного сотрудничества СРН. Также в числе задач – оказание помощи Информационному бюро НАТО в Москве в разъяснении политики Североатлантического альянса.
Однако военное сотрудничество между Россией и НАТО было заморожено еще в 2014 году: подобное решение, принятое альянсом, стало реакцией на присоединение Крыма к РФ. Заседания СРН не проводятся уже более двух лет. При этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что члены Североатлантического альянса желают возобновить встречи СРН. Однако, по его мнению, к этому не готова Россия.
В ответ на это замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не против заседания СРН, но хочет четко понимать, что оно даст.
"К сожалению, никаких признаков того, что НАТО готово двинуться навстречу нашим предложениям и вступить в диалог по существу, не было", – пояснил Грушко.
Именно поэтому, по словам источника издания, ответные меры в отношение НАТО могут быть связаны с Военной миссией связи Североатлантического альянса, поскольку без регулярных контактов по военной линии можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно.
Вместе с тем собеседники издания не исключают, что Россия может и вовсе закрыть свою миссию при НАТО.
"Если Альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там", – полагает один из источников.
О решении вдвое сократить число сотрудников российской миссии представители НАТО сообщили в среду, 6 октября: дипломатическую аккредитацию отозвали у восьми человек, а две позиции постпредству и вовсе сказали упразднить. При этом причина подобного решения указана не была.
Позже Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов не связана с каким-либо происшествием.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что решение НАТО о высылке российских дипломатов подрывает перспективы возобновления диалога. По его словам, в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с РФ и реальных действиях очевидна противоречивость, которая не позволяет строить иллюзий о возобновлении диалога.
Похожую позицию высказала и официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что неготовность НАТО к диалогу стала очевидной окончательно и бесповоротно.
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