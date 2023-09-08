Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте – экс-разведчик США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен не может называть успешным контрнаступление ВСУ, не побывав на фронте. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Тони Блинкен не может поехать на фронт. Пусть попробует побывать в Работине – он там погибнет. Он может поехать в Бахмут (украинское название города Артемовск. – Прим. ред.), но он и там погибнет. Куда бы Блинкен ни поехал на передовой – он умрет", – сказал он.

По словам разведчика, именно это происходит с украинскими военнослужащими, находящимися на передовой – они погибают. Риттер подчеркнул, что подобная судьба ожидает любого украинского солдата, который вступает в бой с российской армией.

Ранее Блинкен во время визита в Киев заявил, что Соединенные Штаты видят прогресс в контрнаступлении украинских сил. Госсекретарь США во время визита также объявил о новой помощи Украине на общую сумму более одного миллиарда долларов, из которых 665,5 миллиона долларов будут выделены на военную и гражданскую помощь.

До этого Риттер также заявлял, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку и успеть покинуть страну до полного поражения, чтобы сохранить свою жизнь. Однако, по мнению экс-разведчика, в настоящее время Зеленский зависим от внимания Запада, поэтому не намерен отказываться от власти.

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