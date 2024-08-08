Марочко: ВСУ безуспешно пытались контратаковать ВС РФ под Волчанском

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские войска безуспешно попытались контратаковать ВС РФ под Волчанском в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, под ударом также оказались населенные пункты Глубокое и Липцы.

"В большей степени штурмы велись малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Все попытки вооруженных формирований Украины вытеснить наши подразделения не увенчались успехом. Прорыва линии обороны не допущено", – приводит ТАСС его слова.

Марочко обратил внимание на периодический "позиционный характер" боев в этих районах.

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины за время спецоперации составили более 700 тысяч человек, сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Позже он также рассказал, что украинские войска попали в засаду спецназа "Ахмат" на харьковском направлении в районе Волчанска. Алаудинов отметил, что спецназ продвинулся вглубь территории на два километра.

