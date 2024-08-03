Алаудинов: ВСУ попали в засаду "Ахмата" на харьковском направлении

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Украинские войска попали в засаду спецназа "Ахмат" на харьковском направлении в районе города Волчанск. Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов.

Как он отметил, в операции была задействована группа спецназа командира Аида.

"Группа сделала засаду ротационной группе ВСУ, уничтожив ее. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка", – цитирует генерал-майора РИА Новости.

Он добавил, что спецназ продвинулся вглубь территории на два километра.

Ранее Алаудинов сообщал, что безвозвратные потери Вооруженных сил Украины за время спецоперации составили более 700 тысяч человек. Такие потери он назвал беспрецедентными.

Вместе с тем главнокомандующий украинской армией Александр Сырский не захотел озвучивать информацию о потерях в личном составе. По его словам, данные о потерях Вооруженных сил Украины имеют конфиденциальный характер и могут быть применены Россией против украинской армии.

