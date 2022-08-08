Глава Белгородской области подарил Путину шоколад "Алешка"

Фото: kremlin.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным подарил ему шоколад "Алешка". Об этом сообщается на сайте Кремля.
Когда началась спецоперация, пояснил Гладков, живущий в поселке Веселая Лопань мальчик выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. По его словам, ребенок вставал и отдавал честь во время движения техники.
"Кто-то его снял и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране", – сказал Гладков.
Глава Белгородской области поведал, что во время поездки в подшефный региону район ЛНР он видел колонны машин с изображением мальчика. Он добавил, что эту историю никто не пиарил и назвал ее "чисто народной историей".
Гладков рассказал, что однажды военнослужащие приехали к мальчику, подарили ему шлем и пригласили в парк "Патриот".
"А он, первоклассник, такой наивный, очень хорошие родители. Родители ругались (на журналистов): не портите нам мальчишку, он делает это искренне! Журналистов прогоняли", – подчеркнул губернатор.
Когда об этой истории узнали старооскольские кондитеры, заключил Гладков, они решили сделать такие шоколадки.
Восьмилетний Алеша из Белгородской области прославился в Сети после того, как стал выбегать встречать российских военных. Видеоролик, где мальчик приветствует военнослужащих, направляющихся на Украину, завирусился в интернете.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Кондитеры Белгородской области выпустили шоколад "Алешка"
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