Минтуризма Абхазии назвало провокацией слова главы Фонда кино о россиянах

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Министерство туризма Абхазии назвало провокационными слова учредителя и президента Фонда кино Александра Басарии о россиянах. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Ранее в соцсетях распространилось видео с высказываниями Басарии. По его мнению, приезжающие в республику туристы покупают дешевые путевки, предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Действия крупных туроператоров в Абхазии Басария назвал "угрозой экономической безопасности" страны.

Министерство пояснило, что граждане России, которые посещали республику, не представляют угрозы. Они являются основой турпотока и на протяжении многих лет остаются важными гостями.

"Мы призываем игнорировать провокационные заявления и ориентироваться исключительно на официальную позицию министерства туризма", – говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, что именно российские туроператоры первыми начали продвигать туризм Абхазии за ее пределами.

"Призывы к разрыву связей с российскими туроператорами являются деструктивными и противоречат интересам республики. Российские туроператоры тесно взаимодействуют с местным бизнесом, вносят весомый вклад в экономику и остаются ключевыми участниками туристического рынка Абхазии", – добавили в Минтуризма и уточнили, что Абхазия является надежным партнером России.

В республиканском Минкультуры РИА Новости заявили, что Фонд кино, который возглавляет Басария, является частным и не имеет отношения к госструктурам Абхазии.

Аналогичный скандал произошел ранее с начальницей лицензионного отдела Минтуризма Абхазии Кристиной Лакербаей, которая сказала, что большинство российских туристов тратят в республике относительно небольшие суммы. Она подчеркнула, что стране не нужны "нищие туристы".

Президент республики Бадра Гунба заявил, что большая часть граждан возмутилась словами чиновницы. Он счел, что подобные высказывания в адрес туристов наносят ущерб авторитету Абхазии. Позднее Лакербая была уволена.