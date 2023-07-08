РФ запросила проведение заседания СБ ООН по подрывам "Северных потоков" на 11 июля

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Российская сторона запросила новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" на 11 июля. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия будет настаивать на том, что расследованию этого теракта уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции, поэтому международные усилия в данном случае не требуются.

Полянский сообщил, что российская сторона запросила британское председательство пригласить для отчета представителей именно этих трех стран.

"Посмотрим, решатся ли наши оппоненты на этот ход: ожидания отчета по трем национальным расследованиям среди стран-членов ООН нарастают", – написал Полянский в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что на заседание Россией были приглашены несколько "интересных незаангажированных докладчиков". Однако о ком именно идет речь, Полянский не уточнил в целях безопасности.

Ранее в шведской прокуратуре заявили, что некоторые материалы, связанные с расследованием терактов, произошедших на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", могут быть засекречены.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

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