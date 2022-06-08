Захарова заявила, что российским СМИ объявили войну в США

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В США российским СМИ объявили войну, идет гонение, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Мы хотели привлечь внимание американских госструктур и общественности к тому, что творится с российскими СМИ на территории США. Дело в том, что там им объявлена война, настоящая война", – приводит слова Захаровой РИА Новости.
Она добавила, что в США происходит настоящее гонение российских журналистов и СМИ.
"Мы собрали в Москве в пресс-центре американских журналистов, руководителей корпунктов всех американских СМИ, которые здесь аккредитованы, и рассказали им просто по пунктам, что творится с их российскими коллегами в США на фоне бесконечных заявлений Вашингтона о том, что это у нас со свободой слова что-то не так", – сказала Захарова, добавив, что американские журналисты, работающие в РФ, об этом не знали.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне, доверие подорвано. По его словам, разрушается сотрудничество даже по ряду проблем, которые представляют очевидный взаимный интерес. Общение сторон, отметил Антонов, во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем.
До этого Антонов сообщил, что российские журналисты, командированные в Соединенные Штаты, подвергаются притеснениям. По его словам, представители российских средств массовой информации сталкиваются с прямым запретом на вещание на американской территории.
При этом в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты продолжают выдавать визы журналистам из России. По словам главы пресс-службы американского ведомства, власти не отзывали аккредитацию иностранной прессы ни у кого из представителей российских СМИ, которые работают в США.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
РФ и США необходимо вернуться к диалогу при первой возможности – замгенсека ООН
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