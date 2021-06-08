В Финляндии заявили об отсутствии угрозы для безопасности страны

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Конфликт в восточной части Украины увеличил напряженность и ослабил безопасность в Европе и Балтийском регионе, но Финляндия не испытывает из-за этого никакой особой угрозы, заявил глава МИД этой страны Пекка Хаависто в интервью РБК.

Он добавил, что Финляндия, как и другие страны, обеспечивает свою оборону в соответствии с современными требованиями и учитывает происходящее в ракурсе политики безопасности.

"Каждое суверенное государство следит за развитием дел, влияющих на его безопасность, в прилегающих регионах и обеспечивает собственную безопасность по своему усмотрению", – сказал он.

Хаависто также подчеркнул, что Финляндия выступает за сотрудничество между Россией и Евросоюзом. Кроме того, он считает необходимым разобраться в коренных причинах, которые привели к ослаблению отношений между РФ и ЕС.

В середине апреля стало известно, что Финляндия планирует переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V".