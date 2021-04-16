Финляндия планирует переговоры с РФ о поставках "Спутника V"

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Финляндия планирует переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V". Об этом сообщила министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру.

"Соответствующие приготовления начаты в министерстве иностранных дел", – сказала она.

По ее словам, правилам об общих закупках вакцин в Евросоюзе прямые поставки не противоречат. Дело в том, что ЕС еще не заключил никаких договоров о поставках "Спутника V". Министр также сообщила, что о сроках возможной поставки российской вакцины в Финляндию пока неизвестно.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что в ЕС существуют разногласия по вопросу возможных поставок российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По словам председателя Европейского совета, ЕС стремится стать самым крупным производителем вакцин в мире.

Применение "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.