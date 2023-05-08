Кадыров сообщил о наличии недосказанности с командованием ЧВК "Вагнер"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о недосказанности "в кое-каких моментах" с командованием ЧВК "Вагнер". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим разберемся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу", – сообщил он.

Кадыров считает, что вокруг ЧВК "Вагнер" было поднято много шума. По словам чеченского лидера, всего лишь нужно было "закончить начатое без лишних разговоров на весь интернет".

По мнению Кадырова, необходимо было изменить тактику под реальность и "дожать имеющимися силами и средствами", так же, как это было с освобождением в 2022 году таких же сложных городов, как Артемовск.

5 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин публично потребовал у министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова обеспечить его группу боеприпасами. По словам бизнесмена, его ЧВК получает лишь 30% необходимых боеприпасов и из-за этого теряет в пять раз больше людей.

Он заявил, что его подразделения покинут Артемовск 10 мая.

Кадыров, в свою очередь, сообщил, что подразделения спецназа "Ахмат" готовы занять город, если бойцы ЧВК покинут его.

7 мая Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" получат от Минобороны РФ боеприпасы и вооружения. По его словам, ответственным за взаимодействие между ЧВК и Минобороны станет генерал российской армии Сергей Суровикин.



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