Москва ответит на высылку своих дипломатов из Японии – МИД РФ

Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Россия не оставит без ответа высылку своих дипломатов из Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия даст соответствующий ответ", – цитирует ее ТАСС.
Ранее власти Японии приняли решение признать персонами нон грата и выслать из Токио восемь дипломатов и сотрудников торгпредства РФ. Об этом российского посла Михаила Галузина уведомил замглавы МИД страны Такэо Мори. При этом сроки исполнения данного решения он не уточнил.
Накануне МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов, которые теперь должны покинуть страну в течение семи дней. Российское внешнеполитическое ведомство пообещало ответить на этот шаг.
Аналогичные решения приняли и другие страны. Так, ФРГ объявила о высылке 40 российских дипломатов, еще 21 дипломата высылает Бельгия.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Япония объявила персонами нон грата 8 российских дипломатов
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