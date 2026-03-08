Армия Израиля заявила о начале крупномасштабных ударов по целям в Тегеране

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой масштабной серии ударов по целям в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦАХАЛ.

Армия Израиля начала атаковать и другие цели в неназванных районах Ирана, говорится в сообщении. Кроме того, по данным Al-Markaziya, израильские Военно-морские силы ударили по лагерю палестинских беженцев на окраине города Сайда на юге Ливана. В результате атаки есть погибшие и раненые.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию, а также американские военные базы на Ближнем Востоке.

В частности сообщалось, что Военно-морские силы Ирана нанесли массированные удары при помощи БПЛА по американским объектам в ОАЭ и Кувейте.

