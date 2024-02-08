Карлсон опубликовал первое фото, где он интервьюирует Путина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Tucker Carlson

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первую фотографию, на которой берет интервью у Владимира Путина.

Снимок появился в соцсетях журналиста. На нем Карлсон и Путин сидят в представительском кабинете в Кремле. Между ними стоит небольшой столик, возле журналиста – стакан воды, а рядом с российским лидером – белый термос.

Бывший ведущий Fox News, который был уволен из редакции со скандалом, был замечен в России еще 3 февраля. Его приезд в Москву вызвал в российских и американских СМИ всплеск сообщений. Журналисты писали, что Карлсон может взять интервью у президента РФ.

Карлсон не комментировал информацию о том, что проинтервьюирует Путина. Однако позже он подтвердил это, подчеркнув, что американцы не знают, что в действительности происходит в России.

Лишь накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что интервью с Путиным было записано 6 февраля. Он сообщил, что в Кремле согласились на интервью Путина Карлсону из-за его отличающейся от остальных позиции – она не пророссийская или проукраинская, а проамериканская, но она не такая, как у "традиционных англосаксонских" СМИ.

Видеоверсия интервью, а также его расшифровка на русском и английском языках будут опубликованы на сайте Кремля утром 9 февраля. На личном сайте Карлсона запись появится 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля