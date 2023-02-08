Минобороны РФ сообщило об уничтожении цехов авиазавода в Харькове

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

В министерстве обороны России сообщили, что армия РФ уничтожила цеха авиазавода в Харькове, где модернизировались беспилотники. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В городе Харькове уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов", – рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что российские военные продолжают методично уничтожать оружие и боевую технику, которые Запад поставляет Украине.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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