Основатель Pink Floyd Уотерс выступит на заседании СБ ООН по Украине, созванном Россией

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В заседании Совбеза ООН по Украине, инициированном Россией, примет участие один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

"Да, в числе докладчиков ожидается и Роджер Уотерс из Pink Floyd", – сказал собеседник агентства.

Музыкант выступает в поддержку России в конфликте на Украине. Уотерс критиковал президента США Джозефа Байдена за действия Вашингтона в отношении конфликта на Украине и называл его преступником. Он также считает, что НАТО и США в частности, виноваты в эскалации на Украине.

За его высказывания, Уотерс был включен в базу данных скандального украинского националистического сайта "Миротворец". Музыкант назвал этот сайт "расстрельным списком" и подчеркнул, что людей из этого списка убивают.

Заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины, запрошенное Россией, пройдет 8 февраля. В российском представительстве ООН уточнили, что заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса на фоне нарастающих поставок западного оружия.

РФ запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля

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