Лавров заявил, что РФ готовит материалы к годовщине СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия готовит материалы к годовщине специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Глава МИД рассказал, что сейчас Запад вместе с киевским режимом готовят приуроченные к годовщине СВО "антироссийские шабаши" в Нью-Йорке и других городах. Лавров отметил, что дипломатия РФ сделает все, чтобы они не оказались единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества.

"Мы тоже готовим некоторую такую отчетность о том, что происходило за этот год", – уточнил глава МИД.

При этом он добавил, что речь идет не только об информации о военно-биологических программах США на Украине и причастности Вашингтона к теракту на "Северных потоках".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон планирует отреагировать на предстоящую годовщину начала спецоперации России на Украине. По ее словам, организация идет полным ходом как в Белом доме, так и в других ведомствах.

Вместе с тем Жан-Пьер не стала сообщать подробности мероприятий. Однако она опровергла планы по поводу поездки президента страны Джо Байдена в Европу в связи с годовщиной.



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