Песков сообщил об отсутствии данных об организации мероприятий по случаю годовщины СВО

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о возможных мероприятиях по случаю годовщины спецоперации на Украине.

"Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались", – цитирует его "Газета.ру".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в США намерены отреагировать на годовщину спецоперации. По ее словам, Америка рассматривает несколько вариантов реакции. Однако ни один из них Жан-Пьер не назвала.

Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в ночь на 24 февраля 2022 года. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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