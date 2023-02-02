Киев пришел в ярость после слов генерала США о неспособности ВСУ вытеснить армию РФ – СМИ

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Власти Украины пришли в ярость после слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о невозможности ВСУ вытеснить ВС РФ с освобожденных территорий. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

"Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли", – сообщил собеседник издания.

Ранее Милли предположил, что в 2023 году украинская армия испытает ряд сложностей в попытках вытеснить российских военных с новых субъектов РФ. Вместе с тем генерал заявил, что украинский конфликт должен разрешиться путем переговоров.

До этого ВС РФ взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР. По словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, населенный пункт удалось освободить бойцам организации. Село располагается в 20 километрах от Артемовска.



В ДНР заявили, что Артемовск находится в оперативном окружении

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