Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по Украине на 8 февраля

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Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по Украине. Об этом заявила постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале, сообщает ТАСС.

Как уточняется, Россия запросила проведение заседания на 8 февраля. При этом Фрейзер подчеркнула, что какие–либо детали о теме заседания ей не известны.

Ранее российская делегация в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав. Дипломаты отметили, что условия для столкновения создают США, Франция и Великобритания, передавая вооружение и подготавливая наемников для Украины.

19 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш России в конфликте на Украине может привести к ядерной войне. Подобным образом он ответил на заявления западных политиков о том, что мир будет установлен, когда РФ потерпит поражение.

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