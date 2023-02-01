01 февраля, 23:10Политика
Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по Украине на 8 февраля
Фото: depositphotos/ognjen1234
Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по Украине. Об этом заявила постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале, сообщает ТАСС.
Как уточняется, Россия запросила проведение заседания на 8 февраля. При этом Фрейзер подчеркнула, что какие–либо детали о теме заседания ей не известны.
Ранее российская делегация в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав. Дипломаты отметили, что условия для столкновения создают США, Франция и Великобритания, передавая вооружение и подготавливая наемников для Украины.
19 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш России в конфликте на Украине может привести к ядерной войне. Подобным образом он ответил на заявления западных политиков о том, что мир будет установлен, когда РФ потерпит поражение.
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