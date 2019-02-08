Токио отказался говорить о "исконной" принадлежности Южных Курил

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Власти Японии воздержатся от ответа депутату верхней палаты парламента Хироюки Кониси, который поинтересовался отношением правительства к термину "исконные территории" о островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Правительство страны предполагает, что радикальные трактовки могут повредить переговорам с Россией, сообщила телекомпания NHK.

"Предметом переговоров является проблема принадлежности четырех северных островов. Это последовательная позиция правительства", – отмечается в письменном ответе кабинета депутату.

Накануне в Токио состоялся ежегодный съезд, посвященный "северным территориям". Особенность нынешнего года – власти перестали использовать фразу о "незаконной оккупации" Россией островов. Эксперты считают, что такое решение было принято на фоне заметного улучшения отношений между Японией и Россией и ставшего более интенсивным переговорного процесса по вопросу мирного договора.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не подписан.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио. Главам МИД двух стран поручили провести новые переговоры по мирному договору в феврале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.

Против передачи четырех южных островов Курильской гряды выступили 77 процентов граждан РФ. Данные получены в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 10 процентов соотечественников убеждены, что эти территории были отвоеваны у Японии. Портал Москва 24 связался с жителями южных Курил и узнал, что они думают о разговорах по поводу возможной передачи территории японской стороне.