В Японии решили отказаться от фразы о "незаконной оккупации" Курил

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В ходе ежегодного общенационального съезда за возвращение "северных территорий", так в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, впервые отказались от использования формулировки "незаконная оккупация" островов Россией. Об отказе от фразы сообщили организации-учредители съезда, передает агентство Киодо.

Эксперты считают, что такое решение было принято на фоне заметного улучшения отношений между Японией и Россией и ставшего более интенсивным переговорного процесса по вопросу мирного договора.

При этом как сообщалось ранее, более 88% японцев считают, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ не сможет решить проблему "северных территорий". Япония претендует на острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.