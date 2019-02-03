Более 80% японцев усомнились в успехах Абэ при решении спора о Курилах

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Более 88% японцев считают, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ не сможет решить проблему "северных территорий", сообщает РИА Новости.Об этом говорят результаты опроса агентства Киодо.

Согласно ним, 88,2% респондентов сомневаются, что территориальный вопрос с Россией будет разрешен при премьерстве Абэ. 7,3% считают, что он сможет разрешить спор.

При этом общий уровень поддержки правительства повысился на 2,2% – до 45,6%.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио. Главам МИД двух стран поручили провести новые переговоры по мирному договору в феврале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.