Абэ назвал южные Курилы исконной территорией Японии

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио считает южные Курильские острова своими исконными территориями. Он отметил, что изменений в этой позиции правительства нет, передает ТАСС.

"Северные территории – это территории, на которые распространяется наш суверенитет. Изменений в этой позиции нет", – сказал он.

Премьер-министр Японии отметил, что позиция правительства заключается в том, чтобы определить принадлежность "всех четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио. Главам МИД двух стран поручили провести новые переговоры по мирному договору в феврале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.