Владислав Третьяк поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года.

По его словам, он поставил свою подпись один из первых, желая, чтобы чтобы у России была цельная и могущественная армия.

Как считает Третьяк, общественное мнение сегодня поддерживает Путина, потому что он является настоящим лидером страны, который ведет ее к победе.

"Хотел бы особо сказать спасибо волонтерам. Я их видел не только в Москве, но и в других городах, они все делают, для того чтобы человек пришел с паспортом и оставил подпись в поддержку решения нашего президента выбираться", – сказал Третьяк.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина стартовал 23 декабря. Площадки работают каждый день с 16:00 до 20:00.

Кроме того, в Гостином дворе заработал предвыборный штаб Путина. Он принимает посетителей с 09:00 до 18:00. Сопредседателями предвыборного штаба стали худрук театра Олега Табакова Владимир Машков, главный врач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко и председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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