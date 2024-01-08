08 января, 07:03Политика
Киев может лишиться западной помощи из-за ударов по Белгороду – СМИ
Фото: depositphotos/billperry
Если Киев продолжит наносить удары по Белгороду, то Запад может лишить его помощи и разорвать все финансовые связи. Об этом заявила обозреватель LCI Магали Барте.
По ее словам, западные страны не поддерживают подобную стратегию Украины, которая приводит к гибели мирных жителей.
Барте указала на то, что для Киева начинать стираться грань между невинными гражданами и военными целями. Подобная тенденция будет внимательнее отслеживаться на Западе, особенно в момент, когда и без того все сложнее согласовывать новую помощь, добавила она.
30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.
Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил президент РФ, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.
СК РФ, в свою очередь, возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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