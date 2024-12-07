Парламент Южной Кореи отклонил закон о расследовании против первой леди

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Национальное собрание Южной Кореи отклонило законопроект о расследовании в отношении первой леди Ким Гон Хи. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на результаты голосования.

Оппозиция подозревает ее в причастности к махинациям с ценными бумагами и во вмешательстве в процесс выдвижения кандидатов в парламентарии. За расследование свои голоса отдали 198 депутатов, против выступили 102. Для принятия необходимы были две трети присутствовавших парламентариев.

Кроме того, большинство депутатов от правящей партии "Гражданская сила" покинуло зал пленарных заседаний Национального собрания в попытке бойкотировать голосование по импичменту президента, отметил телеканал.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

По данным СМИ, парламент уже внес на рассмотрение предложение о вынесении импичмента Юн Сок Елю. Голосование должно быть проведено в течение 24–72 часов.

