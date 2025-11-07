МИРЭС: ограничения на поставки энергоресурсов из РФ ударили по инициаторам

Фото: 123RF.com/aerocaminua

Ограничения на поставки нефти и природного газа из России ударили по экономикам стран – инициаторов санкций. Об этом заявил председатель Мирового энергетического совета (МИРЭС) Аднан Амин.

По его словам, первой с этим столкнулась Европа.

"Поскольку ограничения на поставки российского газа и переход на альтернативные, гораздо более дорогие источники создали экономические трудности на всем континенте", – приводит слова Амина ТАСС.

Он отметил, что в условиях усиливающегося давления Россия расширяет энергетическое сотрудничество с Китаем. Это формирует "новые направления и новые геополитические конфигурации" на мировом рынке энергоресурсов.

При этом, добавил Амин, России после введения первых санкций удалось найти альтернативные маршруты поставок. Однако последние санкции выглядят более жесткими.

Председатель МИРЭС также считает, что европейские страны могут возобновить поставки российского газа в будущем. Сейчас они последовательно придерживаются курса на развитие возобновляемой энергетики и внедряет новые технологии.

"Эти технологии становятся все более заметными, однако они никогда не смогут полностью покрыть спрос на энергию. Европа продолжит нуждаться в импорте углеводородов", – заключил глава совета.

Евросоюз ранее ввел 19-й пакет антироссийских санкций, который затронул банки, криптобиржи, иностранные компании и транзакции в криптовалютах. Кроме того, был запрещен импорт сжиженного природного газа (СПГ) России с 2026–2027 годов. Прямые и косвенные закупки, импорт и передача газа по краткосрочным контрактам будут запрещены с 25 апреля 2026 года.

В МИД РФ назвали запрет "полным мраком". В ведомстве добавили, что ЕС поставил во главу угла нанесение ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь с негативными последствиями для своих стран.