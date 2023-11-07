США призвали Израиль согласиться на 3-дневную паузу в боях для освобождения пленных – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Miriam Alster

Президент США Джо Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боевых действиях в секторе Газа для продвижения в вопросе освобождения пленных. Об этом со ссылкой на чиновников из обеих стран сообщает портал Axios.

"Байден призвал... Нетаньяху... согласиться на трехдневную паузу в боях, чтобы позволить добиться продвижения в вопросе освобождения некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе", – указано в сообщении.

Согласно информации портала, США, Израиль и Катар обсуждают предложение, по которому ХАМАС освободит 10–15 пленников, а паузу использует для верификации их личностей и передачи списка имен заложников.

При этом, по данным источников портала, Нетаньяху заявил Байдену, что не верит ХАМАС. Он также отметил, что из-за паузы в боевых действиях Израиль может лишиться международной поддержки.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Согласно последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

Из-за ихраильских бомбардировок число погибших в секторе Газа выросло до 10,3 тысячи человек.

Новости мира: ВВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа