07 ноября, 23:59Политика
США призвали Израиль согласиться на 3-дневную паузу в боях для освобождения пленных – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Miriam Alster
Президент США Джо Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боевых действиях в секторе Газа для продвижения в вопросе освобождения пленных. Об этом со ссылкой на чиновников из обеих стран сообщает портал Axios.
"Байден призвал... Нетаньяху... согласиться на трехдневную паузу в боях, чтобы позволить добиться продвижения в вопросе освобождения некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе", – указано в сообщении.
Согласно информации портала, США, Израиль и Катар обсуждают предложение, по которому ХАМАС освободит 10–15 пленников, а паузу использует для верификации их личностей и передачи списка имен заложников.
При этом, по данным источников портала, Нетаньяху заявил Байдену, что не верит ХАМАС. Он также отметил, что из-за паузы в боевых действиях Израиль может лишиться международной поддержки.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Согласно последним данным, число пленных составляет более 240 человек.
31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.
Из-за ихраильских бомбардировок число погибших в секторе Газа выросло до 10,3 тысячи человек.
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