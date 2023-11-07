В МИД Израиля заявили, что не намерены выселять жителей Газы

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Власти Израиля не планируют выселять палестинцев из сектора Газа и ценят связи с Иорданией. Об этом заявил МИД Израиля, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан будут равносильны объявлению войны.

"Отношения Израиля с Иорданией имеют стратегическое значение для обеих стран, и мы сожалеем о подстрекательских заявлениях руководства Иордании. Целью Израиля является ликвидация террористической инфраструктуры ХАМАС, и Израиль не намерен причинять вред гражданскому населению или депортировать его", – указано в заявлении израильского МИД.

Там отметили, что Израиль борется с "кровожадной террористической организацией, которая представляет опасность для всего региона" и подчеркнули, что ХАМАС несет ответственность за сегодняшнюю ситуацию в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 10 тысяч человек.



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