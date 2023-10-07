ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинить РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Здоровило П.

ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС, и могут готовить провокацию с подрывом станции и обвинением в этом ВС РФ. Об этом со ссылкой на источники в рядах украинских сил в районе электростанции сообщил представитель российских силовых структур.

"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию", – рассказал он РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что данные сведения были получены от военнослужащих Украины, которые охраняют периметр Кременчугской электростанции.

Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск в Кировоградской области. Плотина станции образует Кременчугское водохранилище и является третьей ступенью Днепровского каскада украинских ГЭС.

Взрыв на Каховской ГЭС произошел 6 июня. По ней нанесли удар, в результате чего случилось разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. В результате ЧП погибли 57 человек, 175 госпитализированы.

Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо распорядился проследить, чтобы пострадавшие и семьи погибших получили необходимую материальную помощь.



Эпидемиологи рассказали о текущей дезинфекции в Херсонской области