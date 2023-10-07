07 октября, 06:57Политика
ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинить РФ – СМИ
Фото: ТАСС/Здоровило П.
ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС, и могут готовить провокацию с подрывом станции и обвинением в этом ВС РФ. Об этом со ссылкой на источники в рядах украинских сил в районе электростанции сообщил представитель российских силовых структур.
"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию", – рассказал он РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что данные сведения были получены от военнослужащих Украины, которые охраняют периметр Кременчугской электростанции.
Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск в Кировоградской области. Плотина станции образует Кременчугское водохранилище и является третьей ступенью Днепровского каскада украинских ГЭС.
Взрыв на Каховской ГЭС произошел 6 июня. По ней нанесли удар, в результате чего случилось разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.
Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. В результате ЧП погибли 57 человек, 175 госпитализированы.
Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо распорядился проследить, чтобы пострадавшие и семьи погибших получили необходимую материальную помощь.
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