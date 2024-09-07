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Для президента Украины Владимира Зеленского наступила двойная катастрофа, заявил на своей странице в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Речь идет о внутренней и внешней катастрофе режима украинского лидера, которая заключается в отставках членов правительства страны и неудачах на фронте, отметил он.

"Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе", – пояснил политик, говоря о трудностях, с которыми Украина сталкивается на поле боя.

Кроме того, Филиппо призвал остановить "резню" и начать мирные переговоры.

Ранее Верховная рада Украины отправила в отставку главу украинского МИД Дмитрия Кулебу. За его отстранение от должности проголосовали 240 депутатов. При этом сам Кулеба в парламент не явился.

Позже парламентарии утвердили первого замглавы МИД Украины Андрея Сибигу новым министром иностранных дел страны. С ним уже пообщался госсекретарь США Энтони Блинкен. Они обсудили способы ускорения поставки военной помощи, внедрения формулы мира и усиления санкций в отношении России.

