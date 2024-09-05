05 сентября, 15:08Политика
Верховная рада утвердила Андрея Сибигу новым министром иностранных дел Украины
Фото: mfa.gov.ua
Верховная рада Украины утвердила первого замглавы МИД Андрея Сибигу новым министром иностранных дел страны, передает телеканал "360".
В свою очередь, депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале подтвердил назначение Сибиги. Парламентарий подчеркнул, что это решение поддержали 258 депутатов.
До этого пост занимал Дмитрий Кулеба. За отставку последнего проголосовали 240 депутатов.
По версии журналистов, экс-глава МИД вызывал недовольство у президента Украины Владимира Зеленского, так как не смог привлечь достаточное количество военной помощи. Кадровые перестановки в правительстве страны сам Зеленский объяснял ожиданием "крайне важной осени".