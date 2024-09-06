Лавров заявил, что перестановки в украинском руководстве ему неинтересны

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что перестановки в украинском руководстве ему неинтересны и у него нет ожиданий от нового состава кабмина. Такое заявление министр сделал в интервью РБК.

"Не вижу возможностей связывать какие-то ожидания с тем, что творится в украинских руководящих сферах", – заявил глава МИД.

Лавров отметил, что кроме главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в отставку ушли несколько человек, включая вице-премьеров и руководителей различных фондов. По его мнению, в Верховной раде "идет какая-то склока", но ему это неинтересно.

Министр также заявил, что слышал версии в информационном пространстве, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить ведущую часть команды, чтобы потом обвинить в их провалах, но не знает, так ли это.

Глава МИД РФ особенно отметил, что вне зависимости от состава украинского руководства, Зеленский не готов к честным переговорам, так как к ним его не подпустит Запад.

Заявление об отставке Кулеба подал 4 сентября. Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с "крайне важной осенью", объяснял Зеленский. Он также уточнил, что некоторые изменения будут и в офисе президента.

По информации СМИ, Зеленского не устроила работа Кулебы по привлечению военной помощи, поэтому украинский лидер уже хочет назначить вместо Кулебы его первого заместителя Андрея Сибигу, который ранее работал в офисе президента.

