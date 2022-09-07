Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова – СМИ

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Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов и должностных лиц ЕС, пожелавших остаться неизвестными.
Кроме того, Венгрия попросила ЕС расширить список исключений из санкций для предоставления гуманитарной помощи.
Как отмечается в материале издания, просьба Будапешта привела в ярость другие страны ЕС. Требования Венгрии обсудят в ходе заседания 7 сентября.
Ранее эксперт ИГПИ Владимир Брутер заявил, что ограничительные меры против РФ будут лишь усиливаться, в частности после введения государствами "Большой семерки" потолка цен на российскую нефть и отключения последней турбины "Северного потока – 2". По его словам, Австрия, которая до этого склонялась в пользу отмены санкций, всегда выступала против таких ограничений. Однако эта страна, уверен эксперт, не может изменить мнение всех стран Европы.
"Что касается самих граждан, то практически все граждане европейских стран, за исключением Польши и Прибалтики, выступают против санкций. "За" выступает политическая элита, а Австрия и Венгрия – это страны, где значительная часть правящей политической элиты тоже выступает против", – пояснил Брутер.
До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал усталость граждан от антироссийских санкций. Он также призвал разговаривать с гражданами и разъяснять им, как выглядит ответственность в условиях сегодняшнего украинского кризиса.
Кроме того, он выразил уверенность, что необходимо подчеркивать важность усилий по ликвидации энергозависимости от России.
Ситуация на международной арене обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Боррель выступил за сохранение контактов между европейцами и россиянами
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