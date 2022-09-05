Политолог предрек усиление санкций против России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперт ИГПИ Владимир Брутер заявил, что ограничительные меры против РФ будут лишь усиливаться, в частности после введения государствами "Большой семерки" потолка цен на российскую нефть и отключения последней турбины "Северного потока – 2". Об этом сообщает радио КП.

"Отношения будут серьезно ухудшаться, пока не достигнут какого-то естественного и устойчивого дна, а до этого еще достаточно далеко", – уточнил политолог.

По его словам, Австрия, которая до этого склонялась в пользу отмены санкций, всегда выступала против таких ограничений. Однако эта страна, уверен эксперт, не может изменить мнение всех стран Европы.

"Что касается самих граждан, то практически все граждане европейских стран, за исключением Польши и Прибалтики, выступают против санкций. "За" выступает политическая элита, а Австрия и Венгрия – это страны, где значительная часть правящей политической элиты тоже выступает против", – пояснил Брутер.

Кроме того, как уточнил политолог, канцлер Австрии Себастьян Курц и глава МИД Карин Кнайсль были отстранены от власти под абсолютно выдуманными предлогами, так как Запад был уверен в том, что они будут против антироссийских ограничительных мер.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал усталость граждан от антироссийских санкций. Он также призвал разговаривать с гражданами и разъяснять им, как выглядит ответственность в условиях сегодняшнего украинского кризиса.

Кроме того, он выразил уверенность, что необходимо подчеркивать важность усилий по ликвидации энергозависимости от России.

Ситуация на международной арене обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

