Россия не допустит вмешательства в выборы в ГД извне – Матвиенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия не допустит вмешательства извне в свободное волеизъявление граждан на предстоящих выборах в Госдуму, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

По ее словам, этим попыткам позволит противостоять российское избирательное законодательство.

"Мы не допустим и малейшего вмешательства в волеизъявление граждан на выборах. Наше действующее законодательство позволяет эффективно противостоять этому и не допустить такого", – отметила Матвиенко.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.