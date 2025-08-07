Временный поверенный Италии вызван в МИД России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа вызван в российский МИД из-за продолжающейся в итальянском инфопространстве кампании, направленной против России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Еще одной причиной, по которой был вызван Скопа, стала "непропорциональная реакция Рима" на неприятие Москвой ряда одиозных заявлений высокопоставленных представителей итальянской власти в адрес РФ.

Российская сторона указала на то, что деятельность итальянских СМИ, направленная против России, в том числе распространение фейков и недостоверных данных, а также "русофобские выпады", которые осуществляются при поддержке властей Италии, лишь усугубляют кризис в отношениях двух стран.

В МИД РФ напомнили, что из-за этой напряженной атмосферы был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева на музыкальном фестивале "Лето по-королевски" в итальянском городе Казерта.

"Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии", – заключили в ведомстве.

Концерт симфонического оркестра под руководством Гергиева должен был состояться в рамках итальянского фестиваля 27 июля. СМИ утверждали, что причиной его отмены стала "резкая общественная реакция на участие дирижера", который якобы известен близостью к Владимиру Путину.

Евродепутат Данило Делла Валле указывал, что отмена выступления Гергиева подтверждает лицемерие Запада.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия решительно осуждает дискриминационные попытки "отмены культуры" со стороны итальянских властей "под диктат идейных последователей (украинского националиста Степана. – Прим. ред.) Бандеры".

